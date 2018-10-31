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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Роскосмос» назвал причину аварии стартовавшего к МКС «Союза» с экипажем

CA-NEWS (CA) - Авария ракеты «Союз-ФГ» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает РИА Новости.

Нештатная работа датчика привела к тому, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в итоге бак разорвался, уточнил Крикалев.

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

«Роскосмос» создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ. Не исключено, что ошибка была допущена при сборке.

Рассказать об итогах работы комиссии планируется на пресс-конференции в центре управления полетами в подмосковном Королеве 1 ноября.

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