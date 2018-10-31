В Туркменистане наблюдается массовое заболевание верблюдов неизвестной болезнью

CA-NEWS (TM) - В Балканском велаяте Туркменистана наблюдается массовое заболевание неизвестной болезнью у верблюдов. В связи с этим власти западного велаята Туркменистана устным распоряжением запретили потребление и продажу верблюжьего мяса. Об этом в течение последней недели радио Азатлык получил несколько сообщений от радиослушателей.

Наличие массового заболевания подтвердил и наблюдатель из Туркменистана Аманмурад Бугаев, побывавший в этом регионе.

Как отмечает Аманмурада Бугаев, по словам местных жителей и работников ветеринарных служб, ситуация с массовым заболеванием верблюдов возникла около недели тому назад в приграничных с Ираном сёлах.

«Это началось в Этрекском этрапе близ туркмено-иранской границы. Болезнь сначала выявили у верблюдов, гулявших на полях Этрекского этрапа. После того, как случился падёж нескольких верблюдов, [жители] обратились к ветеринарным службам. Им сказали, что верблюды не могут встать и некоторые погибли», - рассказывает Бугаев.

По его словам, беседовавшие с ним работники ветеринарных служб, рассказали, что верблюды заражены оспой, но пока им не делали каких-либо прививок против болезни.

По словам многих балканцев, которые держат у себя во дворах верблюдов, власти велаята не разрешают верблюдам из Эртекского и Эсенгулийского этрапа покидать территории населенных пунктов и содержат верблюдов, предположительно заразившихся оспой, в специальных загонах, огороженных проволокой.

Бугаев рассказал, что в данное время в загонах содержатся примерно по 200 верблюдов. Кроме того, для людей также введён карантин.

«Например, в село Мадов, являющееся одним из крупнейших сёл Этрекского этрапа, никого не впускают, жителям села также запрещено покидать его территорию. За этим строго следят сотрудники полиции», рассказал наблюдатель.

Как сообщил житель региона, пожелавший остаться анонимным, болезнь быстро распространяется.

«Почти во всех регионах Балканского велаята у верблюдов наблюдается болезнь и она очень быстро распространяется», - отмечает источник и сообщает, что люди очень обеспокоены. Но пока не предпринимается никаких мер по лечению или предотвращению дальнейшего распространения болезни».

По словам местных жителей, в связи с заболеванием верблюдов в Балкане власти и ветеринарные службы предостерегают население от потребления верблюжатины и верблюжьего молока.

Кроме того, администрации рынков во всех этрапских центрах и городах предупредили торговцев о запрете на продажу мяса и молочных продуктов верблюжьего происхождения.

Вместе с тем сообщений об эпидемии в Балканской области ни региональная, ни государственная пресса не сообщают.

Наблюдатель из Туркменистана Аманмурад Бугаев отмечает, что массовое заболевание верблюдов наблюдалось в регионе примерно 20 лет тому назад.

«Тогда запрет на верблюжье мясо был введен по всей стране. В Ашхабаде этот запрет сохранился и по сей день», - говорит Бугаев.