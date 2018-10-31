ОБСЕ продвигает в Таджикистане принципы «зеленой экономики»

CA-NEWS (TJ) - Возобновляемые источники энергии, зеленые технологии, эффективное использование ресурсов и согласование экологического законодательства стали основными темами для изучения в ходе учебных курсов, проведённых Офисом программ ОБСЕ в Душанбе в октябре этого года.

Как сообщает программный офис ОБСЕ в Душанбе, учебные курсы в городах Бохтар, Худжанд, Хорог и Раштском районе поспособствовали реализации целей ООН в области устойчивого развития в Таджикистане.

В обучении участвовали 140 участников, включая представителей местной власти, бизнес-структур, молодёжи и Орхус Центров ОБСЕ из всех регионов Таджикистана.

Менеджер Раштского Орхус Центра, Савринисо Хафизова сказала: «Очень важно, что среди участников были представители государственных структур, предприятий и гражданского общества Гарма. Они расширили свои знания в области охраны окружающей среды и научились применять «зеленые технологии» в отдаленных районах Раштской долины».

«Я был впечатлён активностью участников. Эти учебные курсы являются практическим шагом по улучшению эффективного использования ресурсов и перехода к зеленой и инклюзивной экономике в Таджикистане», – сказал специалист по экологии из Литвы Саулиус Смолис, который проводил обучение.