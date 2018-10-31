Монгольская делегация в Австралии принимает участие в конференции по финансированию и инвестициям в горную промышленность

CA-NEWS (MNG) - Делегация Монголии во главе с министром горнорудной области и тяжелой промышленности Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар принимает участие в международной выставке и конференции по финансированию и инвестициям в горную промышленность (IMARC-2018), которые проходят в Мельбурне, Австралия, с 29 октября по 1 ноября, передает Montsame.

31 октября в рамках работы конференции министр Д. Сумъяабазар провел встречу с министр природных ресурсов и по делам Северной Австралии Мэттом Канаваном.

В ходе встречи министр Д. Сумъяабазар выразил удовлетворение нынешним состоянием отношений и сотрудничества между Монголией и Австралией, которые расширились во многих секторах, таких как политика, образование, горнодобывающая промышленность, экономика, сельское хозяйство и оборона, и достигли уровня «расширенного партнерства». Он также сообщил, что в настоящее время в Монголии работают более 50 австралийских горнодобывающих компаний.

Министр Мэтт Канаван поблагодарил за встречу и возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в горнорудной отрасли и выразил уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.