Три фермера из Папского района Намангана пойманы при сдаче 3 тонн хлопка с песком и землей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сезон сбора и сдачи сырца на хлопкоочистительные заводы еще не завершен, а правоохранительные органы продолжают раскрывать все новые мошеннические схемы, сообщает УзА.

Мешки с песком вместо хлопка - именно так пытались заработать мошенники, выдавая дешевый материал за сырец не высокого сорта.

Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан выявили данный факт. Основной фигурант – бригадир пункта приемки хлопка Фуркат Рахимов. Он "будто по заказу, не заметил, что вместо одной тонны хлопка при сдаче оказалась тонна песка", отмечает издание. За это ему пообещали 300 долларов и 400 тысяч сумов представители фермерского хозяйства «Шамсиддин-Дильдора». Однако при проведении афёры всплыла подмена, после чего мошенники были задержаны.

Сотрудники Департамента проверили два прицепа, которые везли хлопок из фермерских хозяйств «Олтин замин Расул» и «Абдурашид ота Т» и нашли там песок и глину, упакованные в полиэтиленовые пакеты, в общей сложности по тонне в каждом прицепе.

Таким образом, на очистительный пункт под видом сырца хотели провезти 3 тонны песка под видом хлопка, который стоил бы 9 млн. 694 тысяч сумов (более $1,2 тыс).

27 бунтов хлопка, хранящихся на территории пункта приемки сырца ОА «Поп-Пахта Тозалаш», тоже не блистали своей чистотой. Первый сорт 1 класса был перемешан почти с 1,8 тоннами песка и глины. Это обошлось государству в 6 млн. 313 тысяч сумов ($770).

В отношении бригадира хлопкоочистительного пункта АО «Поп-Пахта Тозалаш» Рахимова, а также других должностных и материально-ответственных лиц акционерного общества возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.