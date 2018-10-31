Таджикистан примет участие в первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии»

CA-NEWS (TJ) - Ровно 100 дней осталось до исторического события – первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине. Как сообщили НИАТ «Ховар» в национальном олимпийском комитете, Таджикистан примет участие в предстоящих зимних международных спортивных играх «Дети Азии», в настоящее время идёт подготовка молодых спортсменов к этому важному спортивному мероприятию.



Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фигурному катанию, сноуборду, хоккею и шорт-треку.

На сегодняшний день продолжают поступать заявки на участие от стран и, по прогнозному плану, их должно быть не менее 20. Среди команд-участниц представлены: Таджикистан, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Монголия, Непал, Пакистан, Республика Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Туркменистан, Филиппины, Япония, а также команды Москвы, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Все 6 спортивных объектов, где будут проходить игры, отвечают требованиям международных спортивных федераций в плане технического оснащения и инвентаря. В спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» пройдут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду, на горе «Парковая» – по акробатическим дисциплинам сноуборда — «слоуп-стайл» и «биг-эйр». В трамплинном комплексе будут состязаться «летающие» лыжники, в лыже-биатлонном комплексе – биатлонисты и лыжники. Победителей в шорт-треке и фигурном катании определят во дворце спорта «Кристалл». А в ледовом комплексе «Арена сити» состоятся хоккейные матчи. Церемонии открытия и закрытия игр пройдут на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска. В настоящее время ведется работа по реконструкции трибун и помещений. По визуальной концепции каждый вид спорта будет олицетворять маяк. Кроме того, планируется создать культурный парк, где будут проходить различные творческие и образовательные мероприятия, а также ежедневные церемонии награждения.