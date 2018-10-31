РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Освобожденные из американской тюрьмы Гуантанамо талибы будут участвовать в мирных переговорах по Афганистану

CA-NEWS (CA) - Пять освобожденных в 2014 году из американской тюрьмы Гуантанамо членов движения «Талибан» будут принимать участие в мирных переговорах по Афганистану, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

Талибы находятся в офисе афганских талибов в катарской столице Дохе. Агентство отмечает, что некоторые наблюдатели в Кабуле сочли это знаком того, что талибы хотят заключить мирное соглашение по Афганистану.

В 2014 году их обменяли на захваченного в плен в Афганистане сержанта ВС США Боуи Бергдала.

Тем временем, в Кабуле высказываются опасения в связи с тем, что освобождённые члены «Талибана», которые были близки в своё время к основателю движения мулле Мухаммеду Омару, принесут с собой «ультраконсервативные взгляды» на место и роль талибов в политическом будущем Афганистана, отмечает АР.

print
  • Когда на остановках Алматы появятся электронные табло с графиком движения транспорта, рассказали в акимате
  • Фондовые биржи Лондона и Гонконга заинтересованы в проведении IPO монгольской компании «Эрдэнэс-Таван толгой»
  • В Самарканде мужчину оштрафовали за то, что он пришел в ночной клуб со школьницей
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×