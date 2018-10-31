Освобожденные из американской тюрьмы Гуантанамо талибы будут участвовать в мирных переговорах по Афганистану

CA-NEWS (CA) - Пять освобожденных в 2014 году из американской тюрьмы Гуантанамо членов движения «Талибан» будут принимать участие в мирных переговорах по Афганистану, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

Талибы находятся в офисе афганских талибов в катарской столице Дохе. Агентство отмечает, что некоторые наблюдатели в Кабуле сочли это знаком того, что талибы хотят заключить мирное соглашение по Афганистану.

В 2014 году их обменяли на захваченного в плен в Афганистане сержанта ВС США Боуи Бергдала.

Тем временем, в Кабуле высказываются опасения в связи с тем, что освобождённые члены «Талибана», которые были близки в своё время к основателю движения мулле Мухаммеду Омару, принесут с собой «ультраконсервативные взгляды» на место и роль талибов в политическом будущем Афганистана, отмечает АР.