В городах живет больше половины населения Земли, они должны быть защищены от насилия и бедствий, - ООН

CA-NEWS (CA) - Города могут быть центрами культуры и инноваций, экономических и социальных возможностей, а могут – источниками загрязнения воздуха и эмиссий парниковых газов, рассадником бедности и насилия. При современных темпах урбанизации от того, по какому пути пойдет развитие городов, зависит наше будущее. Об этом напоминают в ООН по случаю Всемирного дня городов.

Сегодня в городах живет больше половины семимиллиардного населения Земли. К 2030 году горожанами будут считать себя 5 миллиардов жителей планеты. Поэтому так важно, чтобы города стали безопасным и комфортным местом жительства.

В этом году Всемирный день городов, который ежегодно отмечается в последний день октября, посвящен экологизации городов и укреплению их способности противостоять природным и техногенным катастрофам.

В послании, приуроченном к этой дате, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напоминает, что каждую неделю по всему миру в города переселяется 1,4 миллиона человек.

«Такие быстрые темпы урбанизации могут привести к чрезмерным нагрузкам на местную инфраструктуру и увеличению риска стихийных бедствий и антропогенных катастроф», - предупреждает глава ООН и призывает укреплять устойчивость городов к бурям, наводнениям, землетрясениям, пожарам, пандемиям и экономическим кризисам. Он привел примеры того, что уже делается в этой области.

Например, в Бангкоке из-за возросшей опасности наводнений, а также для использования в период засухи построены огромные подземные хранилища для воды. Муниципалитет Кито осушил или обеспечил инженерную защиту свыше 200 000 га земли. Это позволит защитить город от наводнений, уменьшить эрозию и сохранить запасы пресной воды и биологическое разнообразие. В Йоганнесбурге городские власти привлекают жителей к благоустройству общественных мест, с тем чтобы в них можно было отдыхать, заниматься спортом, проводить мероприятия для населения и оказывать социальные услуги, включая бесплатную медицинскую помощь.

По словам Гутерриша, эти примеры должны вдохновить нас всех на то, чтобы города стали безопасными, чистыми и комфортными для всех без исключения жителей.