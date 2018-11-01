Члены парламента Монголии отказались поддержать предложение президента о роспуске

CA-NEWS (MNG) - Члены парламента Монголии (Великий Государственный Хурал - ВГХ) прокомментировали журналистам своё мнение относительно предложения президента Халтмагийна Баттулги о роспуске. Многие из них отказываются поддержать предложение президента, сообщает «Монголия Сейчас».

Член парламента, министр юстиции и внутренних дел Ц.Нямдорж: «Президент вправе выступать с предложением о роспуске парламента, но правом принятия решения по нему уполномочен парламент. Этот вопрос необходимо задать председателю».

Член парламента Ж.Бат-Эрдэнэ: «В связи с тем, что со стороны президента вручено предложение о роспуске, парламент будет рассматривать данный вопрос. Но как парламентарий, я не поддержу предложение президента. Мы должны перейти на систему всеобщего руководства законодательством, начиная с верхов и заканчивая низами».

Член парламента, руководитель парламентской группы от Демпартии Д.Эрдэнэбат: «В рамках своих полномочий президент вправе согласовывать с председателем вопрос о роспуске парламента. Но в вопросе о роспуске парламента на сегодняшний день Демпартия какой-либо информации не получала. Конечно, скорее всего, возникнет ситуация о необходимости изучения данного вопроса. Но я не думаю, что этот вопрос вносится на обсуждение парламента. Думаю, что сначала вопрос будет согласовываться со спикером. А после этого согласования Демпартия будет принимать решение вносить его на рассмотрение парламента или нет».

Член парламента, министр энергетики Ц.Даваасурэн: «Я не поддержу вопрос о роспуске парламента. Ведь это выбор народа. Я не думаю, что возникшая сегодня ситуация достигла уровня роспуска парламента. Судя по всему, система ответственности в госаппарате на самом деле сильно ослабла. Думаю, что с этой точки зрения президент «занервничал». Но я не считаю, что ситуация настолько накалилась и дошла до роспуска».

Член парламента Х.Нямбаатар: «Насколько устойчива государственная политика, настолько начинают появляться позитивные показатели. Президент выступил с предложением о роспуске парламента. Если действительно необходимо распустить для будущего страны и дальнейших перспектив, давайте распустим. Нет закономерности и президенту самому оставаться. Правом роспуска парламента наделён парламент. Если думать о будущем, то и парламент должен быть распущен, и президент должен уйти. Но перед роспуском нужно конкретизировать форму правления и провести согласование по конституции, а потом, скажем, в начале следующего года, можно всем распускаться».

Член парламента Ё.Баатарбилэг: «Президент вручил председателю письмо с предложением о роспуске парламента. В официальном письме отмечены два вопроса и один из них касается утверждения госбюджета. Члены парламента выполняют свою работу по утверждению законопроектов. Когда рассматривается какой-либо законопроект, его обсуждение направлено на выслушивание всех точек зрения. В этом смысле я не думаю, что парламентарии нарушают закон».

Член парламента Д.Дамба-Очир: «Парламент сформирован по итогам выборов 2016 года. Экономика страны, находившаяся в очень тяжёлом состоянии, сейчас поднимается. По мере возможностей парламент старается поддерживать предложения, внесённые президентом. Нет такого, что каждое его предложение не принимается парламентом. Не может быть такого вопроса, чтобы власть взяли незаконным путём. За этим ведь стоит жизнь монгольского народа. Судьба Монголии, вопрос экономического развития. Поэтому я не буду поддерживать предложение президента».

Напомним, президент Монголии Халтмагийн Баттулга пригрозил устроить голодовку, если парламент страны не объявит о самороспуске. Об этом он заявил в интервью передачи «Цензургүй яриа» (Разговор без цензуры).

Баттулга 29 октября вручил председателю парламента Миэгомбын Энхболду официальное письмо с предложением о роспуске монгольского парламента. Согласно закону о парламентских процедурах предложение, поступившее со стороны главы государства, рассматривается в течение пяти рабочих дней.



