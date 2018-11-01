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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Молдавию пригласили в качестве наблюдателя на встречу глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (CA) - Молдавия получила приглашение принять участие в качестве наблюдателя в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью ТАСС.

«В начале декабря будет заседание глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, нас уже пригласили в качестве наблюдателя», - сказал Додон.

Он напомнил, что Молдавия получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС в мае этого года. «Молдавия - первая страна, которая получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Это новая площадка, это новые возможности для нашей экономики. Поэтому эти интеграционные процессы - СНГ, ЕАЭС - очень важны», - подчеркнул глава государства.

Между тем он отметил, что сейчас не идет речь о полноправном членстве республики в ЕАЭС. «Там нужна дорожная карта, там нужно смотреть на другие соглашения, которые подписаны Молдавией», - пояснил он.

В 2017 году председательство в ЕАЭС осуществлял Кыргызстан. В нынешнем году председательство у России, а в следующем перейдет к Армении.

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