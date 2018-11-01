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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спасатели нашли черный ящик рухнувшего в Индонезии Boeing

CA-NEWS (CA) - Спасатели подняли на поверхность бортовой самописец пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение 29 октября при вылете из Джакарты, сообщает Detik New s со ссылкой на спасателей.

Накануне спасатели запеленговали сигнал бортового самописца, а затем при помощи подводной камеры получили видео и фотоизображения. На глубине более 30 метра они обнаружили корпус самолета, в том числе левую часть крыла.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море. Погибли все 189 человек, находившихся на борту

Как сообщает Reuters, следователи пытаются выяснить, почему пилот самолета просил о возвращении в аэропорт Джакарты вскоре после взлета. Сигнала бедствия с аварийного радиомаяка лайнера не поступало.

Эдвард Сираит, глава Lion Air Group, сказал журналистам в понедельник, что у лайнера ранее была техническая проблема при перелете с острова Бали в Джакарту, но неполадки были устранены в соответствии с регламентом.

Сираит отказался уточнить характер неполадок, но сказал, что у других лайнеров этой модели подобных проблем нет. Lion Air в общей сложности эксплуатировала 11 самолетов Boeing 737 MAX 8 и не планирует прекращать их полеты, добавил он.

Национальное агентство по безопасности транспорта США и Boeing Co сообщили, что оказывают помощь в расследовании причин катастрофы.

Это первый известный случай крушения самолета поколения Boeing 737 MAX. Первые лайнеры этой модели были введены в эксплуатацию в 2017 году.

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