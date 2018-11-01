В Узбекистане местных чиновников заставили стоять в поле с кусками глины в руках

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях 27 октября появилось фото, на котором запечатлены шесть мужчин, стоящих в арыке с холодной водой в Аккурганском районе Ташкентской области. В тот же день в соцсети было выложено второе фото, на котором еще шесть мужчин стоят в поле с сухими кусками глины в руках, передает centralasain.org.

По словам чиновника администрации Бекабадского района, ставшего непосредственным свидетелем произошедшего, посетивший Ташкентскую область ныне бывший вице-премьер Узбекистана Зойир Мирзаев пришел в ярость, увидев в пшеничном поле большие куски сухой глины.

– Мирзаев начал оскорблять местных чиновников после того, как увидел в поле большие куски сухой глины. «Почему вы вспахали поле, и не измельчив большие куски сухой глины, посеяли пшеницу?», кричал и материл он местных чиновников. Затем он приказал заместителю начальника районного отдела сельского хозяйства Фарходу Хотамову, председателю районного кенгаша фермеров Улугбеку Худойбердиеву, начальнику управления сельского хозяйства Касыму Базарбаеву, начальнику отдела земельного кадастра Абдулле Умарову, начальнику районного отдела водного хозяйства Ибрагиму Бердикулову и начальнику областного управления водного хозяйства Бахтияру Курбанову собрать с поля большие куски сухой глины, взять в руки по одному или два куска, и стоять в поле, подняв руки вверх, – говорит чиновник районной администрации.

По его словам, после этого Зойир Мирзаев приказал сфотографировать «провинившихся» и разослать фото всем районным чиновникам, чтобы это «стало уроком для других».

Чиновник районной администрации сообщил о том, что этот случай произошел в поле фермерского хозяйства «Батыр Малик» в Бекабадском районе Ташкентской области. Начальник райотдела водного хозяйства Ибрагим Бердикулов считает, что был наказан вице-премьером необоснованно.

– Поле было плохо подготовлено для посева пшеницы, фермеры не измельчили большие сухие куски глины. Мне обидно из-за необоснованного наказания. Я отвечаю за водное хозяйство в Бекабадском районе, но меня наказали за не измельченные сухие куски глины в пшеничном поле. Вице-премьер не поинтересовался этим и заставил нас стоять в поле, подняв большие куски сухой глины. Мы бросили эти куски на землю только после того, как замминистра сфотографировал нас, – говорит Ибрагим Бердикулов.

Начальник Бекабадского районного отдела земельного кадастра Абдулла Умаров сказал, что по собственному желанию уволился с работы после того, как его заставили сфотографироваться с кусками сухой глины в руках.