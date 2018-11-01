Министр экономики Сирии заявил, что страна в будущем поднимет вопрос вступления в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Сирия рассматривает возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами ЕАЭС и в скором будущем, возможно, поднимет вопрос вступления в объединение. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил министр экономики республики Самер аль-Халиль.

«В свое время, когда мы подавали заявку на вступление в ЕАЭС, против этого выступил один из членов объединения, побоявшийся конкуренции с сирийскими товарами», - отметил он.

По словам сирийского министра, для вступления в Евразийское объединение необходимо сначала заключить таможенные соглашения, урегулировать законодательство в этой сфере, получить согласие всех стран-участниц.

«Открытие зоны свободной торговли в этом плане легче, но опять же — при наличии всеобщего согласия. Поэтому мы рассматриваем возможность открыть режим торговых преференций с отдельными странами, с Россией, например. Экономика Сирии стремительно развивается, и, возможно, мы еще поднимем вопрос вступления в ЕАЭС в скором будущем», - заключил министр.

Самер аль-Халиль добавил, что пока трудно назвать точные сроки, когда экономика Сирии выйдет на довоенный уровень развития, однако по некоторым подсчетам на ее восстановление может уйти до 10 лет, не меньше.