Президент Монголии принял верительные грамоты у посла Кувейта

CA-NEWS (MNG) - 1 ноября чрезвычайный и полномочный посол государства Кувейт Мохаммад Файсал Аль-Мутайри вручил президенту Монголии Халтмагийну Баттулге верительные грамоты, сообщает Montsame.



В начале встречи посол передал президенту Монголии приветствие от Эмира Государства Кувейт и выразил удовлетворение своим назначением.

Баттулга упомянул вопросы реализации некоторых совместных проектов и программ, о которых неоднократно обсуждал с предыдущим послом Кувейта. Президент выразил готовность сотрудничать с новым послом Мохаммад Файсал Аль-Мутайри для расширения и развития политических, социальных и экономических отношений между двумя странами.

Посол Кувейта, в свою очередь, выразил готовность приложить все необходимые усилия для расширения отношений на всех уровнях, принять все деловые предложения президента Монголии и сотрудничать.