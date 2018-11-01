В Костанае в ДТП погиб парень

CA-NEWS (KZ) - В Костанае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб парень.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции региона, 1 ноября примерно в 02:30 в областном центре по улице Киевской 22-летний мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», совершил столкновение с КамАЗом под управлением 29-летнего жителя Алтынсаринского района.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, а пассажир госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения» Уголовного кодекса Казахстана.