ЛДПР будет инициировать принятие закона «Об особом статусе граждан Таджикистана на территории России», - Жириновский

CA-NEWS (TJ) - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 1 ноября на встрече с группой таджикских журналистов в Душанбе заявил, что возглавляемая им ЛДПР в ближайшее время будет инициировать принятие закона «Об особом статусе граждан Таджикистана на территории России», сообщает «Азия-Плюс».

«После принятия данного закона ни один полицейский не сможет без причин остановить гражданина Таджикистана на территории России. Кроме этого, не будет необходимости принятия амнистии для трудовых мигрантов из Таджикистана, которые в незначительной степени нарушили законы РФ», - отметил Жириновский.

Далее он подчеркнул, что в ближайшее время возглавляемая им политическая партия - ЛДПР намерена построить за счет своих средств среднюю общеобразовательную школу в Душанбе. Также ЛДПР в перспективе намерена построить в Душанбе ресурсный центр для подготовки специалистов для последующей работы в России.

Он категорически выступил против предложения некоторых российских политиков, призывающих ввести визовый режим с Таджикистаном. «Виза не нужна, нужно дать зеленый свет поставкам таджикских овощей и фруктов на рынки России», - подчеркнул Жириновский.

Касаясь вопроса возвращения российских пограничников на афганско-таджикскую границу, Жириновский заявил, что вместо этого РФ необходимо помогать Таджикистану в укреплении его рубежей с Афганистаном.

«После возвращения в Москву я лично обращусь к руководству ФСБ России с предложением помочь Таджикистану создать на границе с Афганистаном мертвые зоны, глубиной 2-3 километра, тогда ни один террорист, контрабандист не пройдет, даже перестанет думать о нарушении границы с Таджикистаном», - сказал он.

Далее, комментируя свои ранее сделанные заявления о создании за счет государств Средней Азии «Среднеазиатского федерального округа в составе России», политик отметил, что он выступает за добровольное воссоединение бывших советских республик к России.

«Я за объединение наподобие Евросоюза. Вообще, по моему глубокому убеждению, в реалиях сегодняшнего мира выживут лишь те государства, которые имеют не менее 300 миллионов населения», - заключил он.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений Таджикистана и России он заявил, что сегодня Таджикистан имеет огромные ресурсы в экономике, энергетике, на рынке труда, а у России имеются огромные финансовые возможности.

«Нам необходимо объединить эти ресурсы и в выигрыше останутся и Москва и Душанбе», - отметил лидер ЛДПР.