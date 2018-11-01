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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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25 казахстанских вузов вошли в топ-300 лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - 25 казахстанских вузов вошли в топ-300 лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана, в ходе исследования Quacquarelli Symonds QS эксперты британского рейтингового агентства сравнили высшие учебные заведения 26 стран по таким критериям, как возможность трудоустройства выпускников, спортивные сооружения, академическая репутация, репутация работодателя, коэффициент преподавателя/ученика, международная исследовательская сеть, веб-эффект, персонал с доктором философии, международный факультет и международные студенты и др.

В числе казахстанских высших учебных заведений, вошедших в ТОП-300 лучших вузов: Казахский национальный университет им.Аль-Фараби, Евразийский национальный университет им.Л.Гумилева, Казахский национальный исследовательский технический университет им.Сатпаева, Казахстанско-Британский технический университет, Казахский агротехнический университет и Южно-Казахстанский государственный университет им.Ауэзова.

По количеству вузов, вошедших в рейтинг, лидерами являются российские университеты, на втором месте Турция, затем следует Казахстан.

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