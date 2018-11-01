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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны РФ заявило об угрозе возвращения террористов в бывшую столицу ИГ в Сирии

CA-NEWS (CA) - Несмотря на освобождение Ракки, бывшей столицы «Исламского государства», от боевиков, в городе сохраняется режим гуманитарной катастрофы, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства. В Минобороны РФ подчеркнули, что это может способствовать возвращению в город террористов.

Конашенков подчеркнул, что в Сирии ведется активное восстановление территорий, находящихся под контролем официального правительства. «Совсем иная ситуация складывается на территориях, где действуют подконтрольные коалиции и, в частности, США вооруженные формирования», - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков напомнил, что в ходе штурма Ракки город был почти разрушен. «Прошел уже год, как в результате бомбардировок коалиции этот город был фактически стерт с лица земли. Под руинами зданий и сегодня остаются тысячи тел погибших горожан, которые разлагаются и отравляют водоносные слои почвы. В городе не работает водопровод, нет электричества, не проведено разминирование, не работают магазины, больницы и аптеки», - рассказал он. Отсутствует и «цивилизованное» сообщение с городом, отметил Конашенков: попасть в Ракку удается лишь единицам журналистов.

«В этом городе, как и в других подконтрольных коалиции районах, процветает безвластие, голод и разруха, что безусловно является питательной средой для восстановления деятельности террористических группировок», - резюмировал он.

Операция по освобождению Ракки была проведена в 2017 году силами США, курдского ополчения и отрядами умеренной оппозиции. Бои за город длились более четырех месяцев, завершившись в октябре 2017 года. До этого в течение полугода силы SDF при поддержке авиации коалиции освобождали районы к северу и западу от города, взяв его в кольцо. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, за четыре месяца осады погибли почти 3,3 тыс. человек, из них свыше 1 тыс. — гражданские лица.

В результате продолжительных боев и бомбардировок город, в котором до войны проживали более 300 тыс. человек, был почти полностью разрушен. По некоторым оценкам, из Ракки бежали около 270 тыс. человек.

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