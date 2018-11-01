РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
2-летняя девочка умерла в Алматинской области при попытке вывести вшей препаратом для животных

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области скончалась 2-летняя девочка, на голове которой мать пыталась вывести вшей.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения области, происшествие произошло в селе Туганбай Талгарского района. Выяснилось, что женщина использовала препарат «Неоцидол», чтобы вывести вшей у своих дочерей, 2013 и 2016 годов рождения. Она смешала препарат с водой и смочила волосы девочек. Вскоре препарат начал действовать, у девочек началась рвота, слабость, шла пена изо рта. Женщина доставила детей в сельскую амбулаторию.

В Департаменте здравоохранения добавили, что младшая дочь при госпитализации была в предсмертном состоянии. Состояние девочки, 2013 года рождения, улучшается.

Неоцидол (Neocidolum) – ветеринарный, противопаразитарный препарат для борьбы с чесоточными и иксодовыми клещами у сельскохозяйственных животных.

print
  • В Таджикистане увеличивают бюджетное финансирование топливно-энергетического комплекса
  • В Астане утвердили цены на уголь
  • В Туркестане начнется строительство международного аэропорта
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×