2-летняя девочка умерла в Алматинской области при попытке вывести вшей препаратом для животных

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области скончалась 2-летняя девочка, на голове которой мать пыталась вывести вшей.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения области, происшествие произошло в селе Туганбай Талгарского района. Выяснилось, что женщина использовала препарат «Неоцидол», чтобы вывести вшей у своих дочерей, 2013 и 2016 годов рождения. Она смешала препарат с водой и смочила волосы девочек. Вскоре препарат начал действовать, у девочек началась рвота, слабость, шла пена изо рта. Женщина доставила детей в сельскую амбулаторию.

В Департаменте здравоохранения добавили, что младшая дочь при госпитализации была в предсмертном состоянии. Состояние девочки, 2013 года рождения, улучшается.

Неоцидол (Neocidolum) – ветеринарный, противопаразитарный препарат для борьбы с чесоточными и иксодовыми клещами у сельскохозяйственных животных.