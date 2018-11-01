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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане план по осеннему армейскому призыву выполнен на 86%

CA-NEWS (TJ) - План-наряд по призыву в ряды Вооруженных сил Таджикистана, по состоянию на 1 ноября выполнен на 86%, сообщил «Авеста» начальник пресс-центра министерства обороны страны Ориф Нозимиён.

По его данным по итогам 30 дней с начала осеннего воинского призыва план-наряд на 100% выполнил военный комиссариат Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

По словам Орифа Нозимиён, в Согдийской области этот показатель составил 90%, в Хатлонской области – 85%, РРП – 78% и по городу Душанбе – 96%

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии призываются молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Республиканскую комиссию по организации осеннего призыва в ряды Вооруженных сил республики возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил страны начался 1 октября и продлится до 30 ноября текущего года.

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