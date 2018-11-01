Землетрясение произошло на северо-западе Монголии у границы с Россией

CA-NEWS (MNG) - Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 386 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 01:26 по московскому времени в четверг землетрясения имел координаты 48.62 градуса северной широты и 91.87 градуса восточной долготы и находился примерно в 200 км от границы с Россией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «сильное».

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.