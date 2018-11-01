В Узбекистане рис освободили от таможенных платежей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане несколько товаров освободили от таможенных платежей. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёев.

Согласно документу, товары были освобождены от таможенных платежей до 1 января 2020 года.

В начале года президент подписал указ касательно обеспечения продовольственной безопасности страны. Документ освобождал от таможенных платежей несколько видов товаров до 1 января 2019 года.

Теперь эту льготу продлили до 2020 года, а к товарам добавился еще и рис.

Полный перечень товаров, освобождённых от таможенных платежей:

крупный рогатый скот живой;

овцы и козы живые;

мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное;

баранина или козлятина свежая, охлажденная (кроме замороженной);

картофель свежий или охлажденный;

рис;

соевые бобы, дробленные или недробленные;

семена подсолнечника, дробленные или недробленные;

семена кунжута;

сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом состоянии.