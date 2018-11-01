РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане рис освободили от таможенных платежей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане несколько товаров освободили от таможенных платежей. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёев.

Согласно документу, товары были освобождены от таможенных платежей до 1 января 2020 года.

В начале года президент подписал указ касательно обеспечения продовольственной безопасности страны. Документ освобождал от таможенных платежей несколько видов товаров до 1 января 2019 года.

Теперь эту льготу продлили до 2020 года, а к товарам добавился еще и рис.

Полный перечень товаров, освобождённых от таможенных платежей:

крупный рогатый скот живой;
овцы и козы живые;
мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное;
баранина или козлятина свежая, охлажденная (кроме замороженной);
картофель свежий или охлажденный;
рис;
соевые бобы, дробленные или недробленные;
семена подсолнечника, дробленные или недробленные;
семена кунжута;
сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом состоянии.

print
  • Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прибыл в Душанбе
  • В Индонезии спасатели нашли место падения разбившегося Boeing
  • В Узбекистане более 9 млн человек не имеют доступа к услугам водоснабжения, - Всемирный банк
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×