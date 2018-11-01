В Узбекистане рис освободили от таможенных платежей

- Узбекистан, экономика
- 15:49, 01 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане несколько товаров освободили от таможенных платежей. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёев.
Согласно документу, товары были освобождены от таможенных платежей до 1 января 2020 года.
В начале года президент подписал указ касательно обеспечения продовольственной безопасности страны. Документ освобождал от таможенных платежей несколько видов товаров до 1 января 2019 года.
Теперь эту льготу продлили до 2020 года, а к товарам добавился еще и рис.
Полный перечень товаров, освобождённых от таможенных платежей:
крупный рогатый скот живой;
овцы и козы живые;
мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное;
баранина или козлятина свежая, охлажденная (кроме замороженной);
картофель свежий или охлажденный;
рис;
соевые бобы, дробленные или недробленные;
семена подсолнечника, дробленные или недробленные;
семена кунжута;
сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза в твердом состоянии.