Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 13 самых высокооплачиваемых мертвецов шоу-бизнеса, творчество которых приносит правообладателям самый высокий доход после смерти самих звезд.

Рейтинг возглавил Майкл Джексон, заработав в 10 раз больше Элвиса Пресли, занявшего второе место.

По данным журнала, скончавшийся в 2009 году певец заработал в минувшем году $400 млн, Элвис Пресли - $40 млн. Значительную часть доходов наследники Джексона получили за продажу его доли в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing корпорации Sony, а также от продаж музыки.

Доходы Элвиса Пресли складываются из продаж его альбомов (ежегодно продается около 1 млн копий), билетов в дом-музей в Мемфисе, а также в расположенный там же развлекательный комплекс.

Третье место занял гольфист Арнольд Палмер. В прошлом году компания Molson Coors запустила алкогольный напиток под названием Arnold Palmer, продажи которого обогатили наследников на $35 млн.

Создатель песика Снупи художник-карикатурист Чарльз Шульц в 2017 году показал доход $38 млн и занимал третье место. В этом году автору комиксов удалось закрепиться только на четвертом месте с $34 млн.

Боб Марли, под именем которого выпускается различная продукция - от наушников и микрофонов до приспособлений для курения - разместился на пятой строке с $23 млн. Шестое место Forbes отвел детскому писателю и мультипликатору Доктору Сьюзу (настоящее имя - Теодор Зойс Гайзель), создателю сказок для самых маленьких, на которых выросло не одно поколение американцев. Он повторил свой прошлогодний успех - $16 млн.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер дебютировал в рейтинге Forbes на седьмом месте среди богатейших мертвецов с $15 млн. Этот результат обусловлен тем, что наследники Хефнера продали принадлежавшую ему недвижимость, отмечает Forbes. Еще один дебютант рейтинга - рэпер XXXTentacion - разместился на 11-м месте с $11 млн.

В рейтинг вернулась Мэрилин Монро с доходом в $14 млн (восьмое место), полученным благодаря новым лицензионным соглашениям на выпуск продукции с использованием ее образа (в том числе для ручек Montblanc). В прошлогодний список она не попала.

На девятом месте певец и гитарист Принс ($13 млн), за ним - Джон Леннон ($12 млн). На предпоследнем, 12-м месте боксер Мохаммед Али: $8 млн его наследникам принесли контракты со швейцарским брендом часов Tag Heuer и контракт с сетью Fox Broadcasting на использование его изображения в рекламе Super Bowl. Последнее место занимает фотомодель Бетти Пейдж ($7 млн), которая считается иконой стиля Pin-up.

Подсчеты издания, приуроченные к Хэллоуину, показывают, что все фигуранты рейтинга заработали почти в два раза больше, чем годом ранее - $628 млн против $312 млн.