МВФ предоставит Монголии дополнительные средства финансирования на сумму $36 млн

CA-NEWS (MNG) - Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) решил предоставить Монголии дополнительные средства финансирования в размере $36.22 млн и возможность продолжать получать финансирования от стран-доноров на гибких условиях, сообщается на официальном сайте МВФ.

31 октября совет директоров МВФ провел свое очередное заседание, на котором была рассмотрена и утверждена оценка пятого этапа «Программы расширенного финансирования», реализуемой МВФ в Монголии.

«В рамках реализации программы экономика Монголии улучшается. Несмотря на некоторые задержки, видны результаты проводимых реформ», - считает МВФ.

Трехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Монголии около $434,3 млн.

25 мая 2017 года был перечислен первый транш в размере $38,6 млн, в декабре того же года — второй транш на $79,1 млн. Ввиду этого, общий объем финансовой помощи Монголии по линии МВФ за январь-апрель текущего года составляет $152,8 млн.