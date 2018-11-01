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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Алтайский край будут совместно развивать этноспорт в Сибири

CA-NEWS (MNG) - Президент Конфедерации этноспорта Монголии Ром Ауэсхан и уполномоченный представитель Всемирной конфедерации этноспорта по Сибирскому федеральному округу Кристина Карамышина (Гагулина) 1 ноября подпишут соглашение о сотрудничестве по развитию этноспортивного движения, культурных и этнических связей между Россией и Монголией, сообщает «Катунь 24».

«Этот документ позволит вывести этноспорт, развивающийся по всему миру, и в том числе в регионах СФО, в Алтайском крае на новый уровень: реализовывать совместные проекты с коллегами из Монголии, привозить в Сибирь экспертов в сфере соколиной охоты, псовой охоты на Алтай. В прошлые века эти направления были своеобразным спортом. Сохранение таких традиция – одна из целей Конфедерации этноспорта», – считает Кристина Карамышина.

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