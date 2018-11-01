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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе суд вынес приговор сыну генерала, убившего свою жену

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе приговорил Бободжона Ширинова, который летом этого года убил свою бывшую супругу - Мохиру Ятимову, к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу, и может быть обжалован, сообщили «Азия-Плюс» в горсуде.

Ранее гособвинитель просил приговорить его к 20 годам лишения свободы.

Между тем, родители погибшей женщины - матери двоих детей, удовлетворены приговором, сообщили близкие к ним источники.

В своем последнем слове на суде Ширинов заявил, что «сделал это непреднамеренно», и попросил суд учесть, что он совершил убийство в состоянии аффекта. В ходе следствия Ширинов полностью признал свою вину, но на суде он, ссылаясь на провалы в памяти, признал себя частично виновным, хотя досудебная экспертиза признала его полностью вменяемым.

33-летний Бободжон Ширинов, экс-секретарь высшего экономического суда Таджикистана, сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, был задержан в июне.

Вечером 6 июня в ходе возникшей ссоры он нанес ножевые удары своей бывшей супруге Мохире Ятимовой. Она была доставлена с колото-резанными ранами в городскую больницу, где от полученных ран скончалась.

Причиной конфликта между разведенными в 2016 году Мохирой и Бободжоном были дети и имущество.

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