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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава минэкономразвития Таджикистана и посол Китая обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 31 октября обсуждены вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, сообщает пресс-центр Минэкономразвития. Министр экономического развития и торговли РТ Негматулло Хикматуллозода провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в РТ, Юе Бином.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей Таджикистана и Китая. В частности, обсуждены вопросы развития межгосударственной торговли, привлечения инвестиций, развития экспорта сельскохозяйственной продукции в КНР,

Собеседники затронули также вопросы сотрудничества в транспортной, промышленной, туристической и других, не менее важных сферах.

В конце встречи стороны выразили готовность к развитию дальнейшего сотрудничества, отмечается в сообщении министерства экономического развития и торговли страны.

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