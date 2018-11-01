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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Какие новшества ждут астанчан на дорогах города, рассказали в полиции

CA-NEWS (KZ) - В департаменте полиции Астаны рассказали, какие меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным ДП, на 43 пересечениях улиц города организованы дополнительные полосы движения для потока, осуществляющего левый поворот, а также на 29 пересечениях улиц установлены дополнительные секции «+» красного цвета, информирующие левоповоротный поток о состоянии красного сигнала светофора для транспорта со встречного направления. Данная система является одним из новшеств, внедренных на дорогах города по опыту зарубежных стран.

Также в качестве новшеств применены системы визуализации свечения опор на регулируемых пешеходных переходах через: проспект Республики в районе торгового дома «Есиль» и ТД «Талисман», проспекта Кабанбай батыра в районе 6 км, в районе ЭКСПО-Плаза, также в районе канала «Нура-Ишим», проспекта Кабанбай батыра, не доезжая до кольца аэропорта «Звезда Астаны» и на пересечении ул. Абая – ул. Мамбетова, в рамках расширения границ Арбата.

Как пояснили в полиции, стойки светофорных объектов оборудованы световыми лентами, которые дублируют сигналы светофора, тем самым заблаговременно информируют участников дорожного движения.

«На участке ул. Туркестан в районе Ботанического сада и на пересечении ул. Кравцова – ул. Валиханова установлены интеллектуальные пешеходные переходы с автоматическим освещением так называемого «коридора» при появлении пешехода на проезжей части. Также применены электронные дорожные знаки с возможностью изменения информации на них в зависимости от дорожных и климатических условий. На пересечении пр. Туран – ул. Сыганак, где ранее наблюдались заторовые ситуации и аварийность, нанесена дорожная разметка «Вафельница» в экспериментальном варианте. С момента внедрения данной разметки, значительно увеличена пропускная способность на данном участке и исключены факты ограничения движения для поперечного транспортного потока», – отметили в ведомстве.

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