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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылась конференция ШОС «Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ»

CA-NEWS (UZ) - Ежегодная международная конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) открылась в среду в столице Узбекистана, участники обсудят возможности коллективного противодействия современным вызовам и угрозам. Об этом сообщил в выступлении на церемонии открытия форума директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.

«Примечательно, что из года год повышается число участников этой конференции, которая становится все более привлекательной площадкой для наших зарубежных партнеров, неслучайно в нынешнем форуме принимает участие авторитетная делегации ООН и других международных организаций», - цитирует его слова ТАСС.

В соответствии с программой, участники форума обсудят вопросы создания эффективных механизмов противодействия угрозам, исходящих от международных террористических организаций, нормативно-правовое регулирование международного гуманитарного права в вопросах противодействия терроризму, обменяются опытом противодействия терроризму и экстремизму.

На конференции запланированы выступления заместителя генерального секретаря, руководителя контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова и вице-президента Международного Комитета Красного Креста Жиля Карбонье.

Ожидается, что в рамках форума будет подписан меморандум о взаимопонимании между РАТС ШОС и контртеррористическим управлением ООН.

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