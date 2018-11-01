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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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К подготовке к чемпионату мира по тяжёлой атлетик в Ашхабаде привлекли тысячи студентов

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде тысячи школьников, студентов и сотрудников бюджетных организаций в принудительном порядке приняли участие в подготовительных мероприятиях к открытию Чемпионата мира по тяжёлой атлетике, сообщает радио Азатлык.

Открытие чемпионата состоится 1 ноября в 20:00 часов в Олимпийском городке Ашхабада и будет проходить до 10 ноября.

Как сообщают корреспонденты в Ашхабаде, подготовительные мероприятия к этому спортивному событию начались 20 октября и вот уже больше 10 дней продолжаются в Олимпийском городке.

«Общая численность школьников, студентов, работников культуры и просвещения, а также спортсменов составляет около 14-15 тысяч. Это, по словам режиссёров, занятых постановкой торжественных мероприятий. Сначала репетиции начинались около 15:00 и продолжались до 19:00. Позавчера начало репетиций перенесли на 14:00 и они заканчиваются в 20:00», - рассказал Аманмурад Бугаев, ссылаясь на организаторов и участников репетиций.

Массовые репетиции совпали с осенними каникулами в учебных заведениях страны.

Подготовка и репетиции к торжественным церемониям, предусмотренных организаторами чемпионата, не отличаются от предыдущих мероприятий, проводившихся в стране. Специально назначенные режиссёры должны будут обеспечить синхронное исполнение гимнастических упражнений, танцев, а также шумового сопровождения участников массовок.

Кроме того, сотрудники бюджетных учреждений, студенты и школьники, участвующие в массовках, будут привлечены и в качестве зрителей на состязаниях Чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

«На открытие соревнований желающих не пустят. Допустят только тех, кто попал в заранее утверждённый список. Это будут те, кто последние 10-12 дней участвовал в подготовительных мероприятиях и кого обучили создавать шумовое сопровождение во время соревнований», - говорит Аманмурад Бугаев.

Вместе с тем, сотни туркменистанцев и около 500 добровольцев, призванных помогать зарубежным гостям, в том числе участникам соревнований, заставили покупать спортивную форму и обувь. «Форму не раздавали бесплатно. Спортивная форма зелёного цвета, кепка и кроссовки, как рассказали участники, обошлась в 900 манатов», - отмечает Аманмурад Бугаев.

Напомним, около недели назад сайт «Turkmenportal», ссылаясь на государственные СМИ, сообщало, что предприятия министерства текстильной промышленности изготовили 1300 комплектов спортивной формы для Чемпионата мира по тяжёлой атлетике. В сообщении говорилось, что одежду раздадут добровольцам, организаторам, работникам здравоохранения, представителям СМИ и техническим работникам.

Это второе крупное спортивное мероприятие, которое проводит Туркменистан в течение последних двух месяцев. В сентябре этого года состоялось международное авторалли «Амуль-Хазар».

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