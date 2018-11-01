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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудники Минкультуры Казахстана подозреваются в получении взятки

CA-NEWS (KZ) - 2 сотрудника Министерства культуры и спорта Казахстана подозреваются в получении взятки.

По данным Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Национальное бюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении ответственного секретаря и директора административного департамента Минкультуры, которые подозреваются в получении взятки от руководителя подрядной организации за заключение договора государственных закупок и общее покровительство.

Директор департамента помещен под домашний арест, ответсекретарь отпущен под залог в 6 млн тенге. Он отстранен от должности.

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