К аварии «Союза» с космонавтами привели нарушения при сборке на Байконуре

CA-NEWS (CA) - Госкомиссия выявила разовое единичное нарушение технологического процесса при сборке аварийной ракеты «Союз-ФГ» в монтажно-испытательном комплексе (МИК) на Байконуре, сообщил «Интерфаксу» источник в представительстве самарского сборочного предприятия на космодроме.

«Речь идет о повреждении концевого датчика в результате непреднамеренных, однако ошибочных небрежных действий одного или нескольких специалистов РКЦ "Прогресс" в монтажно-испытательном корпусе на 112-й площадке космодрома при сборке пакета в составе боковых блоков первой ступени и центрального блока второй ступени. То есть могло произойти разовое единичное нарушение технологического процесса», - сказал источник.

В результате при отделении данного бокового блока заклинило крышку реактивного сопла для увода бокового блока от центрального блока.

Как заявил ранее директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, один из боковых блоков не отделился и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался. Сработала система аварийного спасения и капсула с экипажем, отделившись от ракеты-носителя приземлилась в аварийном режиме вблизи казахстанского города Жезказган.

Госкомиссия завершила работу досрочно, приблизительно к 28 октября, вместо 30-го, как планировалось ранее.

«Причины аварии очевидны. Они доведены до специалистов на Байконуре, а также до американской стороны», - добавил источник.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля «Союз» приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа «Союз» были временно приостановлены.

Высокотехнологичные грузы, включая 3D-биопринтер, которые должен был доставить аварийный корабль «Союз МС-10» на Международную космическую станцию, спасти не удалось.

В ночь на 25 октября с Плесецка успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником.

Первый после аварии запуск аналогичной аварийной ракеты «Союз-ФГ» запланирован на 16 ноября. Она выведет на орбиту космический «грузовик» «Прогресс МС-10».