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  1 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане инфляция в потребительском секторе составила 9,5 %

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в октябре текущего года цены на товары и услуги на потребительском рынке страны в среднем повысились на 1,3 %, сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, в целом за 10 месяцев инфляция в потребительском секторе составила 9,5 %.

В первые восемь месяцев текущего года характер инфляции имел тенденцию к постепенному снижению уровня. С сентября уровень инфляции в годовом выражении вновь взял курс на повышение и в октябре текущего года по отношению к октябрю 2017 года составил 16,3 %.

Повышение курса доллара повлияло на рост цен непродовольственных товаров и, в первую очередь, в части импортируемой продукции.

Напомним, что с 15 сентября по 15 октября текущего года курс доллара США повысился на 4,1 % и в настоящее время составляет 8236, 87 сумов за $1.

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