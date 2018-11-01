Талибы в настоящий момент контролируют наибольшую территорию Афганистана с 2001 года, - отчет генерального инспектора США

CA-NEWS (CA) - Движение «Талибан» завоевало еще больше территорий в Афганистане за последние три года, сообщает телеканал СNN со ссылкой на отчет специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко.

«Талибан» сейчас контролирует самую большую территорию с 2001 года», - приводит телеканал выдержки из доклада.

В настоящее время афганское правительство контролирует или имеет влияет только на 55,5% территории страны, что является самым низким уровнем с 2011 года. В ноябре 2015 года доля контролируемых правительством территорий составляла около 72%.

В то же время под контролем или под влиянием талибов сейчас находятся около 12,5% страны - против 7% в 2015 году. Примерно третья часть Афганистана является «оспариваемой» территорией.

В SIGAR отмечают, что на остальных территориях Афганистана наблюдается неопределенная ситуация с точки зрения влияния властей или сил боевиков.

Официальные цифры свидетельствуют об отступлении афганской армии на фоне решительного, устойчивого натиска талибов, отмечается в докладе.

По данным автора доклада, по мере того, как талибы продолжают увеличивать подконтрольную территорию смертность среди гражданского населения продолжает расти.

Афганские национальные силы безопасности (ANDSF), которым поручено защищать страну от продолжающегося мятежа, изо всех сил пытались сохранить численность военнослужащих, указывает Джона Сопко, но многомиллиардная программа обучения афганских военных, финансируемая США, терпит неудачу.

На долю ANDSF приходится около 40 тыс. человек или 11% - от общей численности армии в 352 тыс. человек.

Министерство юстиции США также выразило обеспокоенность по поводу работы генерального прокурора Афганистана, сославшись на коррупцию и «патронажные» практики.