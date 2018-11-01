Мавзолей Шамунаби в Каракалпакстане никто не сносил, его законсервировали, - минкультуры Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Мавзолей Шамунаби в Каракалпакстане никто не сносил, заявили сегодня в Министерстве культуры Узбекистана. Его просто обложили новой постройкой – так сказать законсервировали, чтобы не разрушился. Однако местные очевидцы утверждают обратное, сообщают "Новости Узбекистана".



После резонансного случая с мавзолеем Шамунаби в Каракалпакстане Министерство культуры организовало пресс-конференцию. По словам заместителя министра культуры республики Камолы Акиловой, "мавзолей никто не сносил". "Он по-прежнему стоит на своем месте внутри новой постройки. А новодел – ну это вот такая неумелая реставрация памятника, который был достаточно ветхим и уже начал разрушаться", - сообщает издание.

При этом минкультуры не смогло внятно ответить на вопрос, кто дал разрешение на подобную «реставрацию». Минкультуры утверждает, что никаких разрешений не давало.

«Министерство культуры на вот этот новодел своего разрешения не давало. До меня были люди, они не давали такого разрешения. Получается, что эта постройка выросла самовольно», - прокомментировала Акилова.

Ясно одно – памятник потерял свою историческую значимость. Это частично признали и в Минкультуры. По словам чиновников, мавзолей был всего лишь частью комплекса Миздахан. Поэтому, по их мнению, сложно говорить об утрате исторической значимости.

В ближайшие дни будет сформирована специальная комиссия, которая объедет все города нашей Родины, осмотрит каждый памятник и даст свои рекомендации.

«Там, где было нарушение закона, эти люди понесут ответственность. Там, где можно исправить, мы исправим. Но опять-таки нужны рекомендации специалистов, которых, к сожалению, у нас большая нехватка. Комиссия посмотрит все объекты, которые в том числе сейчас в процессе реставрации», - отметила Акилова.

Однако версия чиновников существенно разнится со словами местных активистов – туроператоров, гидов, историков и археологов, которые боролись за сохранение мавзолея и других памятников архитектуры в своем регионе.

Как сообщили в минкультуры, на место выедет комиссия. Проведет ряд экспертиз. Невозможно предугадать, что они установят. Но вряд ли будут разбирать так называемую «коробку», построенную якобы поверх мавзолея, потому что под ней ничего нет. Очевидцы утверждают, что стены тонкие, исключительно из нового кирпича, старое строение было полностью уничтожено. И новая постройка это не просто обкладка, это заново выстроенное здание. На фото видны старые кирпичи, которые позже были вывезены в неизвестном направлении, пишет издание.