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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Медведев прибыл в Казахстан с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 ноября встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Астану с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами.

Глава государства подчеркнул стратегический характер доверительного и динамично развивающегося взаимодействия между Казахстаном и Россией.

«Недавно состоялась моя встреча с президентом Владимиром Путиным. Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять», - сказал он.

Президент также остановился на вопросах развития взаимного сотрудничества в рамках таких международных организаций, как ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Н.Назарбаев, указав на важную роль правительств Казахстана и России в деле расширения торгово-экономических отношений и укрепления межрегиональных связей, поблагодарил Д.Медведева за вклад в развитие двустороннего партнерства.

В свою очередь глава правительства РФ отметил, что результатом взаимовыгодного сотрудничества является рост объема торговли между Россией и Казахстаном.

«Казахстан – стратегический партнер и союзник России. Наши связи отличаются масштабностью и глубиной, о чем свидетельствуют как интенсивные контакты на высшем уровне, так и продвинутые отношения между правительствами и бизнес-сообществами. В течение года мы часто встречаемся на различных площадках. Это отрадно, поскольку без подобного общения невозможно выстроить полноценное взаимодействие», - сказал Д.Медведев.

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