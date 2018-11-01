В Астане в рамках заседания Совета ЕЭК встретились вице-премьеры Казахстана и Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - В Астане 1 ноября состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

В работе заседания приняли участие первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов, вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, вице-премьер Армении Мгер Григорян, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

По данным пресс-службы правительства РК, повестка дня заседания включала 22 вопроса. Члены Совета обсудили вопросы о критериях допустимости специфических субсидий, а также вопрос реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийского экономического союза, направленный на обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защиту прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение.

Также принято поручение Совета о проработке вопроса участия ЕАЭС в органах Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя.

В ходе заседания члены Совета ЕЭК одобрили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета (Высший совет), запланированного на декабрь в Санкт-Петербурге.

В повестку Высшего совета включены вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Важным вопросом является дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Предполагается принять декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС, которая будет содержать основные векторы развития интеграционных процессов.

Также одобрено вынесение Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2019 год. Данный документ принимается ежегодно для определения стратегически важных для ЕАЭС партнеров и мер по развитию с ними сотрудничества.

Отмечается, что в рамках заседания А.Мамин провел переговоры с А.Силуановым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере в рамках ЕАЭС. В частности, рассмотрены вопросы обеспечения беспрепятственного транзита грузов по территориям РФ и РК, создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос о деятельности Офиса управления цифровыми инициативами в рамках Евразийского экономического союза.

На встрече с Ж.Разаковым рассмотрены актуальные вопросы развития взаимодействия по широкому спектру экономических связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

Первый заместитель премьера РК отметил большой потенциал в наращивании взаимного товарооборота и подчеркнул, что главы государств поставили задачу по увеличению объемов взаимной торговли до $1 млрд к 2020 году.

Отмечена важность реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которая направлена на комплексное решение актуальных вопросов в сфере пограничного, транспортного, фито-санитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.