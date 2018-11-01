Сагинтаев и Медведев обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного, интеграционного взаимодействия

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 1 ноября провел встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, они обсудили широкий круг вопросов двусторонних и многосторонних отношений по дальнейшему углублению и расширению торгово-экономического, инвестиционного, интеграционного взаимодействия. Рассмотрены текущие и перспективные проекты в области топливно-энергетического, транспортно-транзитного комплексов, сотрудничества в сфере высоких технологий, а также вопросы космодрома Байконур.

По словам Б.Сагинтаева, Казахстан и Россия всегда поддерживают высокий уровень взаимодействия. В этом отношении показателен пример глав двух государств, которые находятся в тесном контакте и ведут постоянный диалог по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

«Формат официального визита дает нам возможность обстоятельно обсудить широкий комплекс двустороннего сотрудничества. Уверен, что итоги нашей встречи придадут дополнительную динамику казахстанско-российскому взаимодействию, помогут решить те вопросы, которые требуют нашего продвижения и определить перспективные планы на среднесрочный период», - сказал он.

Д.Медведев, в свою очередь, поблагодарил за приглашение и сообщил, что двусторонние отношения Казахстана и Российской Федерации находятся на очень высоком уровне.

«Только что, разговаривая с президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, мы говорили, что о наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать совсем коротко: они находятся на очень высоком уровне, мы - стратегические партнеры. В то же время перед нашими странами стоят огромные масштабные задачи… Очень важно, что мы находимся в постоянном контакте», — сказал глава правительства РФ.

В ходе беседы стороны отметили рост товарооборота между Казахстаном и Россией. Также по их данным, одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия является транспортно-транзитная сфера, которая может стать одним из мощнейших драйверов экономик двух стран. Здесь, по мнению участников встречи, необходимо создать для внешних партнеров современный, надежный, стабильный, экономически оправданный транспортный коридор. Актуальным вопросом на сегодняшний день является создание скоростного грузопассажирского транзитного коридора «Евразия» в направлении Китай — Казахстан — Европа.

Кроме того, были затронуты вопросы реализации концепции дальнейшего сотрудничества и долгосрочной программы развития города Байконур: на основе двусторонних договоренностей стороны приступили к модернизации инфраструктуры города.

Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август составил $11,3 млрд, что на 8,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($10,4 млрд). Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 13,3% и составил $3,4 млрд. За последние 13 лет валовый приток прямых инвестиций из РФ в РК составил $13,4 млрд, валовый объем прямых казахстанских инвестиций в РФ составил порядка $4 млрд.

В Казахстане насчитывается более 9 тыс. действующих юридических лиц с российским участием. В настоящее время ведется совместная работа с российской стороной по ряду инвестпроектов на сумму порядка $4 млрд в сфере химической/нефтегазохимической промышленности, АПК, машиностроения, металлургии, туризма и легкой промышленности.