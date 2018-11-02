Назарбаев спел с народным артистом Казахстана Алибеком Днишевым

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 ноября встретился с народным артистом Алибеком Днишевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подчеркнул особую роль и заслуги А.Днишева в деле развития и продвижения казахстанской культуры и искусства. По его словам, народный артист является свидетелем и активным участником процесса становления Астаны и всего независимого Казахстана.

Н.Назарбаев поздравил А.Днишева с успешным проведением на сцене театра «Астана Опера» концерта, посвященного празднованию 20-летия столицы.

В свою очередь народный артист поблагодарил президента за осуществляемую политику в творческой сфере и оказываемую государством поддержку деятелям искусства.

«Считаю долгом внести свой вклад в празднование юбилея столицы. Горжусь тем, что вместе с вами стоял у истоков формирования культуры нашего суверенного государства. На этом пути было преодолено много трудностей. Сейчас все кардинально изменилось, в театрах созданы прекрасные условия. Ярким примером тому является «Астана Опера», петь на сцене которой большая радость», - сказал А.Днишев.

В завершение встречи они исполнили отрывок из песни «Люблю тебя, мой край родной» (слова И.Назалевич, музыка Г.Подэльский).