РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев спел с народным артистом Казахстана Алибеком Днишевым

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 ноября встретился с народным артистом Алибеком Днишевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подчеркнул особую роль и заслуги А.Днишева в деле развития и продвижения казахстанской культуры и искусства. По его словам, народный артист является свидетелем и активным участником процесса становления Астаны и всего независимого Казахстана.

Н.Назарбаев поздравил А.Днишева с успешным проведением на сцене театра «Астана Опера» концерта, посвященного празднованию 20-летия столицы.

В свою очередь народный артист поблагодарил президента за осуществляемую политику в творческой сфере и оказываемую государством поддержку деятелям искусства.

«Считаю долгом внести свой вклад в празднование юбилея столицы. Горжусь тем, что вместе с вами стоял у истоков формирования культуры нашего суверенного государства. На этом пути было преодолено много трудностей. Сейчас все кардинально изменилось, в театрах созданы прекрасные условия. Ярким примером тому является «Астана Опера», петь на сцене которой большая радость», - сказал А.Днишев.

В завершение встречи они исполнили отрывок из песни «Люблю тебя, мой край родной» (слова И.Назалевич, музыка Г.Подэльский).

print
  • Участковый пункт полиции из пуленепробиваемого стекла построили в Карагандинской области
  • Цифровизация Туркменистана: зачем Ашхабаду быстрый интернет стоимостью более $270 млн? - эксперты
  • В Алматы состоялся казахстанско-малайзийский бизнес-форум
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×