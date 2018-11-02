ФАО содействует производству и потреблению зернобобовых культур в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) недавно опубликовала учебное и практическое руководство по производству и потреблению зернобобовых культур (на таджикском языке Тухмипарварии зироатхои лубиёдонаги), сообщает Авеста.



Как сообщает представительство ФАО в Таджикистане, данная инициатива была поддержана в рамках проекта по улучшению доступа мелких фермеров к высококачественным семенам, финансируемым Австрией.

В частности, данная публикация содержит подробную информацию о биологическом качестве и выращивании зернобобовых культур, болезней и вредителей и о способах борьбы с ними, уделяя особое внимание сортам, которые выращиваются в Таджикистане, а также процедуре сертификации.

Все это направлено на оказание практической помощи специалистам по семеноводству, фермерам, студентам и специалистам в области сельского хозяйства, а также укреплению национальных возможностей, способствующих диверсификации (разнообразию) систем земледелия.

«Высококачественные семена зернобобовых культур имеют важное значение для повышения производительности сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и питания, улучшения условий жизни фермеров и населения Таджикистана в целом», – подчеркнул Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Таджикистане.

На основе статистических данных зерновые и бобовые составляют более 60 процентов ежедневного потребления калорий населения Таджикистана.

«Бобовые устанавливают симбиоз с азотфиксирующими бактериями и повышают плодородие почв. Корневая система бобовых проникает в нижние слои почвы и растворяет почвенные питательные вещества и делает их более доступными для следующей культуры», – пояснил специалист ФАО по сельскому хозяйству Хафиз Муминджанов.

«Бобовые отличаются высоким содержанием белка, который хорошо сбалансирован по аминокислотному составу. Поэтому зернобобовые считаются ключевой культурой для устойчивой интенсификации производства продуктов питания», – добавил Муминджанов.