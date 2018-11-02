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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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При получении взятки задержан глава таможни аэропорта Астаны

CA-NEWS (KZ) - За пособничество контрабандистам задержаны заместитель руководителя департамента госдоходов Астаны и глава таможенного поста столичного аэропорта «Әуежай Астана». Видео задержания было опубликовано на странице в YouTube агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На видео видно, как перед работниками раскладывают полученные ими пачки долларов. Также была показана и сама контрабанда — коробки с именами были хорошо запакованы, а внутри набиты сотнями колец и прочих золотых украшений.

В задержании участвовали сотрудники столичного департамента Нацбюро по противодействию коррупции совместно с главной транспортной прокуратурой.

«Задержанные подозреваются в получении взятки от физических лиц за неосуществление таможенного контроля по контрабандному ввозу ювелирных изделий. С санкции суда подозреваемые заключены под стражу», - сообщила официальный представитель агентства по делам госслужбы Жанна Бастарова.

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