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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии принимает участие в 12-м совещании Мюнхенской конференции по безопасности

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар принимает участие в 12-м совещании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, который проходит с 30 октября по 2 ноября в Минске, сообщает Montsame.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности с 2009 года ежегодно проводится совещание основной группы по вопросам, связанными с конкретным регионом.
На нынешней встрече присутствовали более 100 делегатов из-за рубежа, чтобы обсудить и обменяться мнениями по вопросам повышения взаимного доверия Восток-Запад.

В первый день совещания глава МИД Монголии принял участие в круглом столе «Транснациональная безопасность» и дискуссионном заседании «Отношения Восток-Запад», на которых он выразил позицию своей страны.

На полях совещания он также провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности, послом В.Ишингером, в ходе которой был затронут вопрос о важном значении конференции и о будущем сотрудничестве.

Кроме того, он встретился с главой постоянной комиссии по внешней политике и международной торговле, сенатором Канады Р.Андрэйчук и обсудил двустороннее сотрудничество.

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