Уральские приставы отправили в Узбекистан мигрантов, подпольно разливавших алкоголь

CA-NEWS (UZ) - Из Свердловской области в Узбекистан выдворены нелегальные мигранты, которые работали в подпольном цехе по разливу алкоголя.

Как сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Свердловской области, 20 мигрантов, которые нелегально находились на территории региона, были выявлены во время рейдов. У них был просрочены или отсутствовали разрешения на проживание. Двенадцать человек работали в Нижнем Тагиле в подпольном цехе, где разливалась алкогольная продукция. Нарушители были доставлены в суд, который вынес решение о выдворении указанных граждан.

Мигранты были препровождены судебными приставами до границы России. Билеты были приобретены за счет средств выдворяемых.