Уральские приставы отправили в Узбекистан мигрантов, подпольно разливавших алкоголь
- Узбекистан, происшествия
- 11:20, 02 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Из Свердловской области в Узбекистан выдворены нелегальные мигранты, которые работали в подпольном цехе по разливу алкоголя.
Как сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Свердловской области, 20 мигрантов, которые нелегально находились на территории региона, были выявлены во время рейдов. У них был просрочены или отсутствовали разрешения на проживание. Двенадцать человек работали в Нижнем Тагиле в подпольном цехе, где разливалась алкогольная продукция. Нарушители были доставлены в суд, который вынес решение о выдворении указанных граждан.
Мигранты были препровождены судебными приставами до границы России. Билеты были приобретены за счет средств выдворяемых.
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