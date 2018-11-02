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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Уральские приставы отправили в Узбекистан мигрантов, подпольно разливавших алкоголь

CA-NEWS (UZ) - Из Свердловской области в Узбекистан выдворены нелегальные мигранты, которые работали в подпольном цехе по разливу алкоголя.

Как сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Свердловской области, 20 мигрантов, которые нелегально находились на территории региона, были выявлены во время рейдов. У них был просрочены или отсутствовали разрешения на проживание. Двенадцать человек работали в Нижнем Тагиле в подпольном цехе, где разливалась алкогольная продукция. Нарушители были доставлены в суд, который вынес решение о выдворении указанных граждан.

Мигранты были препровождены судебными приставами до границы России. Билеты были приобретены за счет средств выдворяемых.

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