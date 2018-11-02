Правительство Таджикистана просит парламент снова освободить театр и гостиницу от уплаты налогов

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана просит парламент в 2019 году освободить от налогов на добавленную стоимость и на прибыль выполнение работ и оказание услуг по строительству национального театра в Душанбе. Правительство также предлагает в 2019 году освободить от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин строительство гостиницы «Исмоили Сомони» в Душанбе, сообщает «Азия-Плюс».

Строительство Национального театра Таджикистана началось в марте 2015 года. С тех пор строители данного сооружения ежегодно освобождаются от уплаты налогов. Данный объект введен в реестр «особо важных», и каждый год завоз строительных материалов, оборудования для него постановлением правительства освобождается от НДС и таможенных пошлин.

Церемония начала строительства пятизвездочного отеля «Исмоили Сомони» состоялась 15 марта 2006 года. Общий бюджет строительства тогда оценивался в $30 млн.

Этот объект также практически ежегодно освобождается от уплаты налога и таможенных платежей.

Кроме того, правительство предлагает в 2019 году освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз техники и специальных транспортных средств, их запасных частей, приобретаемых за счет средств бюджета города Душанбе, направляемых для пополнения пассажирского автомобильного парка и улучшение состояния отдельного сектора столицы.