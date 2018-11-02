Лагерь «беженцев» развернули военнослужащие ОДКБ в рамках учений в Свердловской области

CA-NEWS (TJ) - Экипажи вертолетов Ми-8 Минобороны России перебросили тактический десант Республик Армении и Таджикистана в район блокирования условного незаконного вооруженного формирования в ходе совместных учений миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2018» в Свердловской области, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Десантирование из вертолетов Ми-8 выполнялось посадочным способом. «По замыслу учений, цель тактического десанта – предотвратить проход незаконных вооруженных формирований в направлении лагеря беженцев. Ударные вертолёты армейской авиации ЦВО Ми-24 обеспечили огневое прикрытие высадки десанта», - говорится в сообщении.

Всего в учениях задействовано пять вертолетов Ми-8 для высадки воздушного тактического десанта и пара ударных Ми-24 для воздушного огневого прикрытия.

В учениях «Нерушимое братство – 2018» задействованы воинские контингенты из шести государств – членов ОДКБ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстана, Россия и Таджикистан, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям этих стран.

В учениях «Нерумшимое братство - 2018», которые с 30 октября по 2 ноября проходят в Свердловской области, задействованы воинские контингенты из шести государств - членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ, полицейские силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям этих стран.

Общая численность участников учения составляет около 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов. В учении также принимают участие представители Международного Комитета Красного Креста.