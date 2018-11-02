В Узбекистане на 9% повысятся тарифы на электроэнергию

CA-NEWS (UZ) - С 16 ноября в Узбекистане повысятся цены на электроэнергию. Правительство страны утвердило постановление "О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы".

По новым тарифам стоимость 1 кВт/час электроэнергии для населения вырастет с 228,6 сумов ($0,02) до 250 сумов ($0,03). Рост составляет 9,3%. С 1 июня 2019 года стоимость 1 кВт/час электроэнергии составит 280 сумов.

Бытовые потребители, проживающие в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления в установленном порядке, будут платить за 1 кВт/час электроэнергии 125 сумов ($0,01) с 16 ноября 2018 года и 140 сумов с 1 июня 2019 года.

Напомним, что последнее повышение цен на электроэнергию в Узбекистане имело место в апреле 2018 года. Тогда рост цент составил 12 процентов.