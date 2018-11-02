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  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан начал экспорт картофеля в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Кыргызстан начал экспорт картофеля в Узбекистан, сообщает минсельхоз КР.

Согласно договоренностей, достигнутых в результате переговоров с Ташкентом, узбекская сторона предоставила список 17 узбекских компаний, которым разрешен импорт картофеля. В итоге между частными предпринимателями Иссык-Кульской области и ООО "Наманган Универсал Савдо Инвест" Республики Узбекистан был заключен договор на поставку продовольственного картофеля на 2000 тонн.

На сегодняшний день из Иссык-Кульской области в Узбекистан отправлено более 66 тонн продовольственного картофеля, отметили в ведомстве.

Фитосанитарная сертификация проведена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиям узбекской стороны.

Со стороны министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики ведутся дальнейшие переговоры по экспорту селькохозяйственной продукции.

Так, сегодня, 2 ноября в Ташкенте в посольстве Кыргызской Республики проходит очередная встреча с представителями узбекских компаний по обсуждению вопроса экспорта кыргызского картофеля.

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