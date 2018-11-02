РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жириновский назвал Эмомали Рахмона мудрым и честным политиком

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе 2 ноября провел встречу с делегацией Госдумы России во главе с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы искренне вас уважаем, признаем вас мудрым и честным политиком», – отметил Жириновский в ходе переговоров с Эмомали Рахмоном.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-российского сотрудничества, в частности межпарламентских связей.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием таджикско-российского экономического, энергетического, военно-технического и научно-культурного сотрудничества, что является приоритетом стратегического партнерства Таджикистана и России.


print
  • Делегация Узбекистана примет участие в предстоящем заседании СГП СНГ в Астане
  • К подготовке к чемпионату мира по тяжёлой атлетик в Ашхабаде привлекли тысячи студентов
  • В Узбекистане в 2020 году планируют начать строительство платных дорог
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×