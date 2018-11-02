Жириновский назвал Эмомали Рахмона мудрым и честным политиком

- Таджикистан, политика
- 12:18, 02 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе 2 ноября провел встречу с делегацией Госдумы России во главе с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы искренне вас уважаем, признаем вас мудрым и честным политиком», – отметил Жириновский в ходе переговоров с Эмомали Рахмоном.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-российского сотрудничества, в частности межпарламентских связей.
Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием таджикско-российского экономического, энергетического, военно-технического и научно-культурного сотрудничества, что является приоритетом стратегического партнерства Таджикистана и России.