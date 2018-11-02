Цены на бензин в Узбекистане повысятся в среднем на 5%

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана выпустило постановление об увеличении цен на топливо-энергетические ресурсы, согласно которым цены на ГСМ повышаются в среднем на 5%.

Как сообщает компания «Узбекэнерго», цены с учетом налога на потребление c 16 ноября текущего года составят:

— автобензин марки Аи-80 – 4000 сумов/литр или $0,48. Повышение составило 5,3 % (сейчас 3800 сумов);

— автобензин марки Аи-91 – 4500 сумов/литр или $0,54. Повышение составило 4,6%



— дизельное топливо – 4800 сумов/литр или $0,58 (4600). Повышение составило 4,3 %

— дизельное топливо ЭКО – 4900 сумов/литр или $0,59 (4600). Повышение составило 6% .

Напомним, что ранее сообщалось об увеличении цен на электроэнергию.