РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикские штангисты остались без визы на чемпионат мира в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 1 ноября стартовал Чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором примут участие около 800 зарубежных спортсменов из 100 государств: таджикских атлетов на турнире не будет.

До последнего момента было неизвестно, примет ли участие сборная Таджикистана в этом турнире, где будут разыграны путевки на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Как сообщает «ASIA-Plus», международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала окончательный список участников ЧМ-2018, в котором таджикские спортсмены отсутствуют.

По информации НОК РТ и национальной Федерации тяжелой атлетики, таджикские штангисты не смогли получить визу в Туркменистан.

С чем это связано - визы не дала туркменская сторона или сама федерация опоздала с ее оформлением, не стали сообщать.

Между тем, торжественное открытие чемпионата мира-2018 состоится 1 ноября в Олимпийском городке туркменской столицы. В этот же день штангисты разыграют первые медали мирового первенства. Соревнования в 10 весовых категориях в мужских и женских разрядах продолжатся до 10 ноября.

Международная федерация тяжелой атлетики одобрила введение 10 новых весовых категорий в мужских и женских разрядах.

По семь категорий из каждого разряда уже одобрены МОК для введениях их на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Теперь на Олимпиадах будут теперь не только новые категории у мужчин и женщин, но и уравняется их количество, что позволит достигнуть гендерного равенства.

print
  • Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд
  • К аварии «Союза» с космонавтами привели нарушения при сборке на Байконуре
  • Казахстан снял запрет на ввоз в республику чая из Пакистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×